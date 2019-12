Napoli, c'è speranza col Barcellona: già eliminato da Juventus e Roma

Negli ultimi due precedenti a eliminazione diretta contro squadre italiane il Barcellona è sempre uscito. Il Napoli deve emulare Juventus e Roma.

Il sorteggio di Nyon non è stato certo benevolo per il che negli ottavi di affronterà il di Lionel Messi, fresco vincitore del Pallone d'Oro.

Nonostante tutto però il risultato finale non è già scritto come dimostrano gli ultimi precedenti tra il Barcellona e le squadre italiane, che anzi sono ormai da qualche anno diventate le bestie nere per Messi e compagni.

Nel 2017 i blaugrana infatti incrociarono la ai quarti di finale: sconfitta per 3-0 a (doppietta di Dybala) e solo 0-0 al 'Camp Nou'. Un anno dopo è toccato alla allenata da Di Francesco eliminare il Barcellona sempre ai quarti di finale: dopo la vittoria casalinga per 4-1 i catalani vennero travolti 3-0 all'Olimpico.

2 - Il Barcellona è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha affrontato squadre italiane nella fase ad eliminazione diretta di Champions League: contro la Juventus nel 2016/17 e contro la Roma nel 2017/18. Speranza. #UCLdraw #NapoliBarcellona — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 16, 2019

Quella sera peraltro a realizzare il goal decisivo per la qualificazione della Roma alle semifinali di Champions League era stato proprio Kostas Manolas, oggi difensore del Napoli.

Il confronto contro una delle favorite per la vittoria finale, insomma, resta proibitivo ma nulla è già scritto. Anche perché, è bene ricordarlo, nonostante Messi il Barcellona non alza al cielo la Champions League dal 2014/15 quando sconfisse la Juventus a Berlino.