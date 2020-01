Napoli-Lazio: dove vederla in tv e streaming

Il Napoli sfida la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso sfida la di Simone Inzaghi nel primo dei quarti di finale di Coppa . Le due squadre si sono qualificate vincendo i rispettivi quarti di finale rispettivamente contro il , superato 2-0 al San Paolo, e la , travolta 4-0 all'Olimpico.

Le due squadre attraversano un momento opposto in campionato: di grande delusione i partenopei, per i risultati negativi anche sotto la gestione del tecnico calabrese, di esaltazione i biancocelesti, con una serie positiva di 11 vittorie consecutive in campionato.

Nei 20 precedenti in , la Lazio è in vantaggio con 9 successi a fronte di 7 vittorie partenopee e di 4 pareggi. In 3 occasioni il confronto è valso l'accesso in semifinale: nel 1994 a passare il turno fu la Lazio, mentre nel 1996 e nel 2014 ebbero la meglio i partenopei.

Dalla stagione 2016/17, la Lazio è l'unica squadra italiana ad esser riuscita a passare sempre i quarti di finale del torneo. Lorenzo Insigne è l'unico marcatore del Napoli nel torneo, grazie alla doppietta su rigore contro il Perugia, mentre fra i biancocelesti Immobile, Bastos, Parolo e Patric hanno realizzato tutti una rete. José Maria Callejón ha nella Lazio la sua vittima preferita, con 6 goal realizzati contro i partenopei. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LAZIO

Napoli-Lazio si disputerà la sera di martedì 21 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 21° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

Sarà la Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in diretta esclusiva in chiaro la sfida Napoli-Lazio su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da...

Tifosi e appassionati potranno vedere la partita Napoli-Lazio anche in diretta mediante Rai Play, sia su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app gratuita per sistemi iOS e Android.

Gattuso è in piena emergenza viste le tante assenze. Fra i pali il ristabilito Meret potrebbe rilevare Ospina. In difesa mancheranno nuovamente Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Malcuit. A sinistra tornerà però Mario Rui dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato, per il resto ballottaggio Hysaj-Luperto: con l'albanese, Di Lorenzo resterebbe centrale. In mediana Demme partirà da titolare e farà il playmaker, mentre Lobotka - favorito su Fabian Ruiz ed Elmas - e Zielinski, agiranno da mezzali. Nel tridente offensivo spazio a Lozano a destra al posto di Calloón, con Milik confermato centravanti e Insigne a sinistra.

Indisponibili Jordan Lukaku e Marusic per infortunio, Simone Inzaghi ha deciso di non convocare Luis Alberto, che sarà tenuto a riposo in vista del derby con la . In porta Proto insidia il titolare Strakosha, che accusa anche un fastidio al gomito e resta in forse. In difesa è probabile la panchina per Radu, con Bastos e Luiz Felipe che potrebbero affiancare Acerbi. In mediana sarà Parolo a rilevare Luis Alberto come mezzala, con le conferme di Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Lazzari e Jony, favorito su Lulic che non è al meglio, agiranno sulle due fasce. Davanti Correa non ha ancora recuperato la miglior condizione e potrebbe partire dalla panchina, con Caicedo in coppia con il bomber Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile.