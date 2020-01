Napoli-Juventus, striscione della Curva A contro Sarri: "Gobbo bastardo"

Striscioni della Curva A fuori lo stadio San Paolo e in città contro Maurizio Sarri: "Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande".

Chiara e dura presa di posizione dei tifosi del nei confronti di Maurizio Sarri. In particolare della Curva A, che attraverso uno striscione ha espresso il proprio pensiero sull'approdo del tecnico alla .

Alla vigilia del big match in programma stasera, all'esterno dello stadio San Paolo - così come in altre aree della città - è stato affisso uno slogan a firma del settore 'caldo' del tifo riferito all'ex timoniere azzurro.

"Sarri gobbo bastardo, sulla ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande".

Un messaggio inequivocabile, che dimostra come a Napoli la scelta di Sarri di sposare la rivale storica dei partenopei abbia assunto le sembianze di un 'tradimento' sportivo.

🔊 👇 È il giorno di #Napoli - #Juventus, la #CurvaA ha esposto uno striscione di "bentornato" a Maurizio #Sarri in vari punti della città:



Dal canto suo, nella conferenza di sabato, l'allenatore si era così espresso sugli eventuali fischi che potrebbe riservargli questa sera il San Paolo.