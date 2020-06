Napoli-Juventus, Doveri arbitro della finale di Coppa Italia

Daniele Doveri della sezione di Roma 1 sarà l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Irrati al VAR.

Mercoledì 17 giugno alle ore 21, stadio Olimpico di : l'appuntamento è con la finale di Coppa tra e . Partita che dirigerà il signor Daniele Doveri di Roma.

L'arbitro è stato designato insieme agli assistenti Paganesi ed Alassio, con il signor Calvarese quarto uomo. Irrati invece sarà addetto al VAR.

Il Napoli in questa stagione ha incrociato Doveri tre volte: pareggio col , sconfitta casalinga contro l' e vittoria esterna a .

Doveri ha invece arbitrato la Juventus in 14 occasioni totali con un bilancio di undici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Ora ecco la finale ci .

La novità di questa edizione è che, come annunciato qualche giorno fa, in caso di parità non si giocheranno i tempi supplementari ma il trofeo sarà assegnato ai calci di rigore.