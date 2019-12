Napoli, Insigne deludente: può restare fuori col Genk

Lorenzo Insigne potrebbe rimanere in panchina in Napoli-Genk dopo la brutta prova di Udine. Salgono le quotazioni di un rientro di Arkadiusz Milik.

Del brutto che ha pareggiato alla 'Dacia Arena' con l' risalta l'ennesima prova opaca di uno dei suoi simboli: quel Lorenzo Insigne troppe volte schiacciato dal peso delle responsabilità che non gli ha permesso di rendere come avrebbe voluto.

Il capitano azzurro è stato sostituito all'intervallo da Fernando Llorente, provvedimento che ci sta, a giudicare da una prestazione che può essere solamente catalogata come 'insufficiente'.

Questo momentaccio potrebbe costargli il posto da titolare nei prossimi giorni: secondo 'La Gazzetta dello Sport' esiste la seria possibilità che in contro il Insigne possa rimanere fuori dall'undici iniziale.

Una bocciatura proprio in un match dalla fondamentale importanza, peraltro decisivo per il futuro in panchina di Carlo Ancelotti. Contro i belgi basterà un punto per festeggiare l'accesso agli ottavi di finale ma, in un periodo del genere, guai a dare tutto per scontato.

Se Insigne scende, Milik sale: il polacco è ormai pronto al rientro dopo l'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare l'ultimo mese di partite e si candida quantomeno per tornare tra i convocati.