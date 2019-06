Napoli, Ghoulam rifiuta la convocazione in Coppa d'Africa

Faouzi Ghoulam ha deciso di rifiutare la convocazione in Coppa d'Africa con l'Algeria: il suo obiettivo è recuperare a pieno per il Napoli.

L' non potrà contare su Faouzi Ghoulam per la Coppa d'Africa 2019 che si disputerà dal 21 giugno al 19 luglio in .

Il terzino del , come riportato da 'Il Corriere dello Sport', ha deciso di rifiutare la convocazione per recuperare al meglio in vista della nuova stagione col Napoli.

La decisione è stata piuttosto sofferta, perché Ghoulam avrebbe voluto prendere parte alla competizione. Lo ha confermato anche il Ct dell'Algeria Belmadi.

"Siamo stati a Napoli e mi ha detto che non si sente ancora pronto. Approfitterà dell'estate per recuperare pienamente in vista del prossimo campionato".

Del resto Ghoulam è reduce da due infortuni gravi al ginocchio e nell'ultima stagione ha disputato appena 21 partite in totale.