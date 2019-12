Napoli-Genk, le formazioni ufficiali: Milik titolare

Napoli con Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo. Nel Genk ci saranno Paintsil, Samatta e Onuachu come attaccanti.

Le formazioni ufficiali di - :

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik

GENK (4-2-3-1): Vandervoordt; Mahele, Dewaest, Lucumì, De Norre; Hrosovsky, Berge; Ito, Samatta, Paintsil; Onuachu

Basta un punto al Napoli di Ancelotti per approdare agli ottavi di . Contro il Genk la formazione azzurra può festeggiare il passaggio del turno ed allontanare i fantasmi, nonostante all'orizzonte ci sia un possibile addio del tecnico per lasciare spazio a Gattuso.

Ancelotti sceglie Milik insieme a Mertens nel suo 4-4-2, mentre Zielinski e Callejon saranno gli esterni di centrocampo. Per il Napoli in mezzo ci saranno Allan e Fabian Ruiz, mentre davanti a Meret giocheranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Fuori Lozano.

4-2-3-1 per il Genk, con Vandervoordt in porta (portiere più giovane di sempre in Champions) e dunque Mahele, Dewaest, Lucumì e De Norre a comporre la retroguardia. A centrocampo Berge e Hrosovsky, con Ito, Paintsil e Samatta a sostegno di Onuachu.