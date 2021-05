Napoli, delusione Lobotka: nessuna presenza da titolare in questa Serie A

4 gare da titolare in Europa League, 1 in Coppa Italia e nessuna in Serie A: un anno e mezzo fa costò 24 milioni al Napoli. Lobotka è una delusione.

Soltanto un anno e mezzo fa, a gennaio del 2020, Stanislav Lobotka era stato accolto come un grande colpo dal Napoli: 24 milioni totali pagati al Celta Vigo e la convinzione di aver trovato, insieme a Demme, il centrocampista del presente e del futuro partenopeo.

Anzi, proprio lo slovacco sembrava essere molto più quotato rispetto a Diego Demme, che invece con il passare del tempo si è preso il Napoli sulle spalle, convincendo Gattuso a non toglierlo più dal centrocampo. Lobotka, invece, dall'inizio di questa stagione è praticamente scomparso.

Complice qualche problema fisico di troppo ed una concorrenza aspra con i vari Demme, Fabian Ruiz e Bakayoko, Lobotka non è mai riuscito ad entrare con convinzione tra le posizioni alte delle gerarchie di Gattuso, se non per una fase della scorsa stagione.

Prendendo infatti in considerazione il percorso totale di Lobotka al Napoli, tra la seconda parte della scorsa stagione e tutta quella in corso, sono 15 le presenze da titolare in un anno e mezzo, 39 le presenze invece complessive, con appena 1.345' giocati dal suo arrivo in Italia.

Ma i numeri sono praticamente frutto solo della scorsa stagione. In questa stagione Lobotka ha giocato solo 5 partite da titolare, 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia. In Serie A invece non è mai stato schierato dal primo minuto ed ha giocato soltanto 139' da ottobre ad ora.

Numeri veramente impietosi, che al momento certificano il flop di Lobotka con la maglia del Napoli: il giocatore slovacco aveva firmato a gennaio del 2020 un contratto da 4 anni e mezzo a 1,8 milioni di euro netti a stagione.

Facile pensare che il giocatore possa finire sul mercato in uscita alla fine della Serie A, anche solo in prestito per risparmiare i soldi dello stipendio, che comunque non sono pochi soprattutto in un periodo di crisi come questo.

Per fortuna di Gattuso, il giocatore sbarcato insieme a lui in Italia, Diego Demme, si è invece rivelato un elemento prezioso per Gattuso, soprattutto da quando il Napoli gioca con il 4-2-3-1.

Per Lobotka tra l'altro il campionato è già finito da un pezzo, visto che si è sottoposto ad intervento di tonsillectomia, che lo metterà fuori causa per tutta la Serie A. Tornerà in tempo per disputare gli Europei con la sua Slovacchia.