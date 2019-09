Napoli-Liverpool un anno dopo: Insigne torna titolare

Il Napoli fa il suo esordio stagionale nei gironi di Champions sfidando il Liverpool al San Paolo: Insigne torna titolare, rebus in attacco.

Rieccoci. Un anno dopo sarà ancora - . La passata stagione ha visto gli azzurri salutare la Champions per mano dei campioni d'Europa, ma al San Paolo Insigne regalò un successo di prestigio prima della delusione vissuta ad Anfield. Stasera, in scena la prima europea 2019/2020.

Segui Lecce-Napoli in diretta streaming su DAZN

Era il 3 ottobre 2018, nella seconda giornata di un girone che comprendeva Napoli, Reds, e : 1-0 per i partenopei al 90' e sogno ottavi che sembrò più realistico, ma nonostante un percorso coi fiocchi l'ultimo turno vide il Liverpool battere la squadra di Ancelotti con lo stesso risultato condannandola all'eliminazione.

A distanza di 11 mesi il Napoli rivivrà la stessa notte, nel suo debutto stagionale nel gruppo E dove è stato inserito con la 'banda' Klopp, il e il .

Ancelotti ripropone Manolas, Di Lorenzo, Allan e Insigne (alto a sinistra) dal 1', ma in mediana e in attacco regna il dubbio: possibile l'impiego di Fabian Ruiz o Zielinski in appoggio a Mertens oppure maglia da titolare solo ad uno dei due con Lozano o Llorente al fianco del belga.

In casa Liverpool da valutare le condizioni di Robertson, mentre mancherà Alisson tra i pali ancora ai box per infortunio. Out anche Origi e Keita, in avanti il trio Salah-Firmino-Manè. Arbitra il tedesco Brych, fischio d'inizio alle 21.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp.