Napoli campione d'Italia, a Torino esplode la festa: piazza Castello azzurra per una notte

I tifosi partenopei hanno colorato d'azzurro anche piazza Castello, a Torino: fuochi d'artificio, bandiere e qualche coro contro la Juventus.

Un uragano azzurro ha invaso l’Italia, da nord a sud. Al fischio finale di Udinese-Napoli è ufficialmente scattata la festa dei partenopei per la vittoria del terzo scudetto della storia.

Il pari per 1-1 alla Dacia Arena ha consegnato aritmeticamente il titolo alla squadra di Luciano Spalletti, che dopo 33 anni si riprende lo scettro di campione d’Italia.

Una gioia incontenibile per tutto il popolo azzurro, sceso in piazza per celebrare un traguardo atteso per oltre tre decenni.

La grande festa del Napoli non è scattata solo nel capoluogo partenopeo e ad Udine, dove la squadra ha messo il sigillo sul titolo, bensì in tutto il Paese.

Bandiere, cori e fuori d’artificio hanno colorato d’azzurro anche piazza Castello, a Torino, dove centinaia di tifosi sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria dello scudetto.

Come testimoniano le immagini, il cuore del capoluogo piemontese si è trasformato in pochi minuti in un feudo partenopeo.

Tra i cori, oltre a quelli di celebrazione per la vittoria arrivata con 5 turni d’anticipo, non sono mancati gli sfottò alla Juventus, la rivale di sempre degli azzurri, proprio nella città dei bianconeri.

Una festa durata tutta la notte e che continuerà nei prossimi giorni per un traguardo storico conquistato da Spalletti e i suoi ragazzi, entrati di diritto nella storia dopo aver portato a casa lo Scudetto per la prima volta a oltre 30 anni di distanza dal Napoli di Diego Armando Maradona.