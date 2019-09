Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Lozano, out Ruiz e Koulibaly

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: Lozano dal 1' al fianco di Mertens, in difesa Koulibaly riposa, al pari di Ruiz a centrocampo.

Le formazioni ufficiali di -, match della quinta giornata di 2019/20.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedro, Simeone.

Tanti cambi per Ancelotti rispetto alla formazione che ha vinto sul campo del domenica. In porta torna Meret, in difesa Koulibaly si prende un turno di riposo: rientra Manolas. Cambiano anche i terzini. Davanti Mertens e Lozano rilevano Llorente e Milik. Riecco anche Allan a centrocampo con Zielinski.

4-3-1-2 per il Cagliari che non rischia Cigarini: Oliva regista, con Nandez e Rog ai suoi lati. Ionita sulla trequarti vicino a Joao Pedro e Simeone. In difesa ci sono Klavan e Lykogiannis con Cacciatore e Pisacane. Olsen tra i pali.