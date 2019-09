Napoli-Brescia, Balotelli cuore di papà: entra in campo con la figlia Pia

Attimi di tenerezza prima di Napoli-Brescia: Mario Balotelli è entrato in campo con in braccio la figlia Pia, che indossava la maglia del Napoli.

Mario Balotelli non ha mai nascosto il suo amore per , per la città e per la squadra. Anche per questo tornare da avversario al San Paolo dopo tanto tempo gli avrà fatto un certo effetto.

La giornata, comunque vada, sarà memorabile per l'attaccante del . Al momento dell'ingresso in campo delle squadre, il numero 45 delle 'Rondinelle' è entrato con in braccio una persona speciale: sua figlia Pia .

Timida e abbastanza silenziosa, la figlia di Balotelli si è un po' sciolta dopo un bacio del papà e un pizzicotto di Alfredo Donnarumma, ma non è scesa dalle braccia dell'attaccante.

Ovviamente, come da prassi, la piccola Pia ha dovuto indossare la maglia... del Napoli. Per Balotelli è stata una doppia domostrazione d'affetto: nei confronti di sua figlia e nei confronti di Napoli. Anche se un goal contro forse non gli sarebbe comunque perdonato.