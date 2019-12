Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Llorente titolare

Napoli con Llorente-Lozano e Insigne a sinistra, panchina per Callejon e Mertens. Nel Bologna l'ex Dzemaili tra le linee e Denswil terzino sinistro.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, Llorente. All. Ancelotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Nel posticipo domenicale delle 18, al San Paolo un rinfrancato dal pari di Anfield ospita il del 'guerriero' Mihajlovic.

Ancelotti come sempre sorprende tutti e propone l'ennesimo undici diverso: Ospina per Meret tra i pali, Elmas anzichè Callejon a centrocampo, a sinistra si rivede Insigne, in attacco panchina per Mertens e spazio a Llorente spalla di Lozano.

Il Bologna propone Denswil terzino sinistro, Dzemaili falso trequartista tra le linee a sostegno di Palacio con Orsolini e Sansone. In mediana la diga è composta da Medel e Poli.