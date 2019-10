Napoli, Ancelotti cambia modulo? Provato il 4-3-3

Carlo Ancelotti ha provato il 4-3-3 per il Napoli: Callejon, Mertens e Insigne in caso di tridente offensivo contro il Torino.

Al netto delle voci su un possibile divorzio a fine stagione, Carlo Ancelotti continua imperterrito a lavorare per portare qualche trofeo al : partenopei di scena allo stadio 'Olimpico Grande ' per affrontare i granata domenica alle ore 18, incrocio ostico e da non sottovalutare.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Il tecnico azzurro potrebbe effettuare un rilevante cambiamento nell'undici titolare che sfiderà Belotti e compagni: secondo 'Sky Sport' potrebbe esserci un cambio di modulo, un passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3 che ai tempi di Maurizio Sarri portò grandi risultati.

Si tornerebbe all'antico con il tridente offensivo composto da Callejon e Insigne sulle fasce a supporto di Mertens 'falso nueve', in quella posizione letale soprattutto nella stagione 2016/2017 quando riuscì a mettere a referto la bellezza di 28 reti in campionato.

In mediana sarebbero chiamati in causa Fabian, Allan e Zielinski: qualora Ancelotti dovesse confermare il 4-4-2, il centrocampista brasiliano sarebbe in lotta con Llorente e quello polacco con Lozano per una maglia da titolare (uno dei due giocherebbe sicuramente al fianco dello spagnolo ex Betis).

Il 4-3-3 è stato provato in allenamento e resta un'opzione da tenere in grande considerazione per la prossima gara e, magari, anche per le altre sia in che in , dove è arrivato un mezzo passo falso a in . Da riscattare a partire dalla trasferta torinese.