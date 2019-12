Napoli, Ancelotti in bilico: spunta l'ipotesi Gattuso traghettatore

Periodo estremamente delicato per il Napoli: anche la panchina di Ancelotti non è più salda, il club sta pensando a Gattuso.

Considerato ad inizio stagione una delle favore d’obbligo per la conquista dello Scudetto, il è incappato in una prima parte di campionato che in pochi avrebbero anche solo potuto immaginare.

La compagine partenopea, dopo quattordici turni ha messo in cascina appena 20 punti, si trova a -17 dalla capolista , è lontana dalla zona che vale l’accesso alla prossima e, come se non bastasse, sta vivendo un periodo di scarsissima tranquillità all’interno dello spogliatoio.

L’ultima sconfitta interna patita contro il , ha infatti lasciato dietro di se pesanti strascichi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, decisione di Carlo Ancelotti di portare la squadra in ritiro a partire da mercoledì, per preparare al meglio la sfida con l’ , non è piaciuta a molti e soprattutto a quegli elementi che lo scorso 5 novembre capitanarono l’ammutinamento del gruppo che, di sua spontanea volontà, mise fine ad un altro ritiro, questa volta imposto da Aurelio De Laurentiis.

La posizione di Carlo Ancelotti è stata irremovibile e questo anche perché il tecnico sa benissimo di essere a rischio esonero. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, non è contento dei risultati ma anche della mancanza di identità della squadra dovuta anche ad un turnover spesso esasperato.

Se entro le prossime due partite, quelle con Udinese e , non dovesse esserci il cambio di rotta sperato, l’allontanamento del tecnico potrebbe diventare una soluzione inevitabile. Per la sua sostituzione è già stato individuato Rino Gattuso. L’ex allenatore del , al quale verrebbe affidato un compito di traghettatore fino al termine della stagione, potrebbe a breve diventare estremamente ambito, visto che è stato accostato anche alla in caso di esonero di Vincenzo Montella.

Le prossime giornate diranno certamente di più, quello che sembra certo è che l’ombra di Gattuso si è già allungata su Carlo Ancelotti.