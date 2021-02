Moviola Napoli-Juve: manata di Chiellini a Rrahmani, rigore con la VAR

Una manata in area di Chiellini a Rrahmani costa il rigore al difensore della Juve: Doveri assegna il penalty con l'ausilio della VAR.

LA MOVIOLA DI NAPOLI-JUVENTUS

18' - Il Napoli lamenta un fallo di mano di Chiellini su colpo di testa di Maksimovic dentro l'area sugli sviluppi di corner, ma per Doveri il braccio del numero 3 è attaccato al corpo e non ci sono gli estremi per prendere provvedimenti.

30' - Manata di Chiellini a Rrahmani, che Doveri punisce col penalty. L'arbitro, dopo consulto con la VAR, ha deciso di visionare il replay dell'intervento del capitano bianconero sul difensore kosovaro e ha decretato la massima punizione poi trasformata da Insigne.

37' - Proteste Juve: Chiesa parte dopo una finta ad aggirare Di Lorenzo già ammonito, che fa arrabbiare l'ex viola per una presunta trattenuta del terzino partenopeo non ravvisata da Doveri.

62' - Goal annullato alla Juve: sponda di Chiellini per Morata che trafigge Meret, ma la posizione del capitano bianconero è di offside.