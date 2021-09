Discussioni nel primo tempo del derby giallorosso dopo il goal del raddoppio di Pedro: l'azione parte da un contatto che ha scaturito proteste.

MOVIOLA LAZIO-ROMA

19' - Forti proteste della Roma per un contatto al limite tra Zaniolo e Hysaj nell'area di rigore della Lazio: il terzino albanese frana addosso al fantasista giallorosso, episodio che sarebbe potuto tramutarsi in un rigore per la Roma. Sulla ripartenza biancoceleste, arriva il raddoppio di Pedro. Per l'arbitro tutto regolare, il contatto non è falloso e il goal di Pedro è convalidato.

67’ - Calcio di rigore per la Roma: Zaniolo prova una conclusione dall’interno dell’area di rigore e cade a causa di un contatto con Akpa Akpro (ginocchio del centrocampista biancoceleste contro piede dell'attaccante giallorosso). Guida indica subito il dischetto e poi la bontà della sua decisione viene confermata dal VAR. Della battuta si incarica Veretout che non sbaglia.