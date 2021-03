Moviola Juventus-Benevento: Foulon-Montipò, nessuna sanzione

La VAR 'scagiona' Foulon, nessun cartellino per l'intervento di Montipò con le mani ad anticipare Chiesa trascinandosi il pallone fuori dall'area.

LA MOVIOLA DI JUVENTUS-BENEVENTO

35' - Abisso concede inizialmente il rigore per un mani di Foulon in area su cross di Kulusevski, ma dopo check con la VAR l'arbitro annulla la decisione ed assegna corner per la Juve.

42' - Montipò sbaglia il tempo dell'uscita su Chiesa e prende il pallone con le mani trascinandosi nello slancio fuori dall'area: Abisso concede punizione alla Juve ma non sanziona con alcun cartellino il numero uno del Benevento. Il direttore di gara, come riferito da 'Sky', in un colloquio chiarificatore con Bonucci ha spiegato come la scelta di non sventolare gialli o rossi all'estremo difensore sia legata al fatto che Montipò ha in primis preso la sfera con le mani dentro la sedici metri e non direttamente fuori area.

