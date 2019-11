Montreal Impact, Bojan Krkic ritrova Henry: "Benvenuto Titi"

Thierry Henry è il nuovo tecnico del Montreal Impact: allenerà Bojan Krkic, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona.

Thierry Henry torna ad allenare dopo la breve esperienza al : il francese riparte dal Montreal Impact, dove ritroverà l'ex compagno di squadra Bojan Krkic, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi del .

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante spagnolo ha dato il benvenuto al nuovo tecnico sul proprio profilo 'Twitter' appena dopo l'annuncio ufficiale: "Benvenuto Titi".

I due sono stati compagni di squadra al Barcellona tra il 2007 e il 2010, periodo in cui la formazione blaugrana dominava la scena europea. Bojan muoveva i primi passi tra i 'mostri sacri' del club catalano, mentre Henry aveva appena chiuso la sua splendida avventura all' proprio dopo la finale di persa nel 2006 contro Ronaldinho e compagni.

Soltanto quattro goal in 33 presenze nell'anno solare per l'ex attaccante di e , che dopo aver cercato stabilità in Premier League e in ha scelto di oltrepassare l'oceano per giocare in un ambiente con meno pressioni, dove ora verrà allenato da una vecchia conoscenza.