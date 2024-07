MLS All-Star Game 2024: dove vederla in tv e streaming e come abbonarsi a AppleTV

Tutte le informazioni sull'MLS All-Star Game 2024: cos'è, data, orario, diretta tv, streaming, squadre e giocatori.

COS'È L'MLS ALL-STAR GAME?

L'MLS All-Star Game è un match di esibizione che si gioca ogni anno negli Stati Uniti. A sfidarsi sono due squadre: l'All-Star della Major League Soccer degli USA e l'All-Star della Liga MX del Messico. La squadra della MLS statunitense e quella messicana sono composte da 30 calciatori ciascuna.

L'MLS All-Star Game 2024 - nel quale sarà assente per infortunio Lionel Messi - rappresenterà la ventottesima edizione dell'evento.

DATA E ORARIO DELL'MLS ALL-STAR GAME 2024

Partita MLS All-Star Game 2024 Data 25 luglio 2024 Orario 2:00 italiane

DOVE SI GIOCA L'MLS ALL-STAR GAME 2024

L'MLS All-Star Game 2024 si gioca al 'Lower.com Field' di Columbus, in Ohio.

SQUADRE E CALCIATORI DELL'MLS ALL-STAR GAME 2024

MLS ALL-STARS 2024

Luciano Acosta, Luca Orellano, Miles Robinson (FC Cincinnati)

Keegan Rosenberry (Colorado Rapids)

Rudy Camacho, Cucho Hernández, Steven Moreira, Darlington Nagbe, Diego Rossi (Columbus Crew)

Maarten Paes (FC Dallas)

Christian Benteke, Aaron Herrera (D.C. United)

Héctor Herrera (Houston Dynamo FC)

Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez (Inter Miami CF)

Riqui Puig (LA Galaxy)

Denis Bouanga, Hugo Lloris (Los Angeles FC)

Robin Lod (Minnesota United FC)

Mathieu Choinière (CF Montréal)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Thiago Martins (New York City FC)

Evander (Portland Timbers)

Cristian Arango, Justen Glad (Real Salt Lake)

Roman Bürki (St Louis CITY SC)

Federico Bernardeschi (Toronto FC)

Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC)

LIGA MX ALL-STARS 2024

Ángel Malagón (Club America)

Kevin Mier ( Cruz Azul )

Fernando Tapia ( Tigres UANL )

Jesús Angulo ( Tigres UANL )

Unai Bilbao ( Club Tijuana )

Gustavo Ferrareis ( Puebla )

Brian García ( Toluca )

Bryan González ( CF Pachuca )

Alan Mozo ( Guadalajara )

Alexis Peña ( Club Necaxa )

Gonzalo Piov ( Cruz Azul )

Guido Pizarro ( Tigres UANL )

Alán Bautista ( CF Pachuca )

Germán Berterame ( CF Monterrey )

Juan Brunetta ( Tigres UANL )

Nelson Deossa ( CF Pachuca )

Javairô Dilrosun ( Club América )

Jonathan Dos Santos ( Club América )

Rodrigo Dourado ( Atlético San Luis )

Álvaro Fidalgo ( Club América )

Andrés Guardado ( Club León )

César Huerta ( Pumas UNAM )

Oussama Idrissi ( CF Pachuca )

Maximiliano Meza ( CF Monterrey )

Carlos Rodríguez ( Cruz Azul )

Andre-Pierre Gignac (T igres UANL )

Guillermo Martínez ( Pumas UNAM )

Salomón Rondón ( CF Pachuca )

DOVE VEDERE L'MLS ALL-STAR GAME 2024 IN TV E STREAMING

In Italia l'MLS All-Star Game 2024 sarà visibile, in tv e streaming, in esclusiva su AppleTV grazie all'MLS Season Pass.

In particolare, è possibile guardare l'evento tramite l’app Apple tv sui dispositivi Apple, smart tv, dispositivi per lo streaming, decoder e console di gioco, e sul web all’indirizzo tv.apple.com/it.

COME ATTIVARE MLS SEASON PASS SU APPLE TV: PREZZO E OFFERTE

È possibile attivare l'MLS Season Pass tramite la speciale sezione sul sito: al momento, come segnala Apple, il costo dell'MLS Season Pass è di 14,99 euro per l'opzione mensile e di 49 euro per l'opzione stagionale.