Milan-Verona, le formazioni ufficiali: Calabria e Rebic titolari

Nel Milan non c'è Ibrahimovic, non convocato: Leao presente. A centrocampo Castillejo. Verona con Verre, Pessina e Zaccagni titolari.

Le formazioni ufficiali di - :

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Rafael Leao

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre

La rinascita sta avvenendo con Ibrahimovic, ma ora il Milan deve fare a meno di lui. Contro la sorpresa Verona, infatti, Pioli non può contare sullo svedese, non convocato in seguito ad un leggero problema fisico accusato negli ultimi giorni.

Pioli sceglie così Leao e il redivivo Rebic come punte del suo 4-4-2, mentre Castillejo e Bonaventura saranno gli esterni di centrocampo. In mezzo spazio per Calhanoglu e Bonaventura, con Calabria terzino destro titolare. A completare il reparto Donnarumma, Musacchio, Hernandez e Romagnoli.

Il Verona risponde con il 3-4-2-1, in cui Verre è l'unica punta, supportato da Zaccagni e Pessina. Faraoni e Lazovic agiscono sugli esterni di centrocampo, lasciando il ruolo di interni a Veloso ed Amrabat. Davanti a Silvestri giocheranno Rrahmani, Kumbulla e Dawidowicz.