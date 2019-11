Milan-Napoli, forfait di Suso nel riscaldamento: Rebic dal 1'

Suso non giocherà dall'inizio la partita contro il Napoli per dei problemi intestinali. Al suo posto Stefano Pioli lancia dal primo minuto Ante Rebic.

Defezione dell'ultimo momento per il : Suso a causa di un problema intestinale non giocherà dal primo minuto contro il . Va solo in panchina, al suo posto schierato Ante Rebic.

Chance a sorpresa quindi per l'attaccante croato, preferito anche a Rafael Leao, che a questo punto Stefano Pioli vede solo ed esclusivamente in posizione centrale al posto di Piatek.

Tuttavia non si tratta di un problema di grande entità per il Milan, che riavrà Suso alla prossima partita, al netto di sorprese o di altri problemi fisici.

L'assenza di Suso, contro il Napoli, si aggiunge a quelle di Calhanoglu, Bennacer, Borini, Castillejo, Duarte e Ricardo Rodriguez.