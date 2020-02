Milan-Juventus: dove vederla in tv e streaming

Il Milan sfida la Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli ospita la di Maurizio Sarri nella semifinale di andata di Coppa . I rossoneri e i bianconeri si sono affrontati 25 volte nella storia del torneo, con un bilancio favorevole alla Vecchia Signora di 11 vittorie, 7 pareggi e altrettanti successi della formazione milanese.

Nei 9 confronti giocati in casa dei rossoneri, tuttavia, il bilancio è di assoluto equilibrio con 3 vittorie per parte e 3 pareggi. Gli ultimi decenni, tuttavia, hanno visto un dominio assoluto dei piemontesi nel confronto con 8 successi e 4 pareggi nelle ultime 12 partite contro i lombardi.

L'ultima vittoria del Diavolo sulla Juventus in risale addirittura ai quarti di finale di ritorno dell'edizione 1984/85, quando a la formazione rossonera guidata da Liedholm superò 1-0 i rivali, allenati da Trapattoni, grazie ad una rete di Virdis e si qualificò in semifinale in virtù dello 0-0 dell'andata al Meazza.

Ancora più distante è l'ultima vittoria casalinga dei rossoneri sulla Juventus in Coppa Italia: un 4-2 datato 6 giugno 1978 nel Girone B di semifinale e propiziato da una doppietta di Bigon e ai goal di Buriani e Sartori.

Bilancio negativo per i rossoneri anche nelle semifinali di andata di Coppa Italia: su 16 partecipazioni, i milanesi hanno ottenuto 10 pareggi, 4 sconfitte e soltanto 2 vittorie. La Juventus invece ha passato il turno sei delle nove occasioni in cui ha giocato la semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta, incluse tre contro il Milan nel 1992, nel 2002 e nel 2012.

In questa edizione del torneo il Milan si è qualificato alle semifinali eliminando e Torino, la Juventus superando l' e la . C'è molta attesa per il primo confronto stagionale fra il grande ex Zlatan Ibrahimovic e la Vecchia Signora, sua prima squadra italiana (dal 2004 al 2006): lo svedese non ha trovato il goal nelle ultime 4 gare disputate contro i bianconeri.

Fra i rossoneri, Hakan Calhanoglu è il miglior marcatore in Coppa Italia con 2 reti all'attivo, stesso bottino realizzativo di Paulo Dybala, il giocatore più prolifico dei bianconeri. 'La Joya' inoltre sembra avere un conto aperto con i milanesi, visto che da quando è alla Juventus gli ha segnato complessivamente 6 goal, facendo meglio unicamente contro Udinese (8) e (9). In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Juventus

Milan-Juventus Data: 13 febbraio 2020

13 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

ORARIO MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus si disputerà la sera di giovedì 12 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 26° confronto in Coppa Italia fra le due formazioni.

Sarà la Rai, che detiene i diritti dell'intero torneo, a trasmettere in esclusiva in chiaro su Rai Uno (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre) la semifinale di andata di Coppa Italia, Milan-Juventus. La telecronaca della sfida sarà curata da Stefano Bizzotto, che sarà affiancato da Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

Tifosi e appassionati potranno seguire Milan-Juventus anche in diretta in chiaro mediante Rai Play, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando gratuitamente l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma della tv pubblica.

Pioli opta per un 4-2-3-1 per provare a centrare la qualificazione in finale di Coppa Italia. Davanti il riferimento offensivo sarà Ibrahimovic, alle cui spalle agirà un terzetto di trequartisti composto da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. In mediana Kessié affiancherà il regista Bennacer. In difesa, squalificato Conti, a destra giocherà Calabria, con Kjaer preferito a Musacchio come centrale accanto a Romagnoli e Theo Hernández terzino sinistro. Nessun avvicendamento infine fra i pali, dove dovrebbe giocare ancora una volta Gianluigi Donnarumma.

Sarri risponderà con il 4-3-1-2. In porta giocherà Buffon al posto di Szczesny. In difesa novità a destra, dove l'ex De Sciglio potrebbe essere preferito a Cuadrado, con Bonucci e De Ligt a comporre la coppia centrale e Alex Sandro esterno mancino. In mediana come mezzala sinistra spazio a Matuidi, preferito a Rabiot per completare il reparto accanto a Bentancur e a Pjanic, che sarà il playmaker. Davanti potrebbe restar fuori l'altro ex dell'incontro, Gonzalo Higuain: sulla trequarti dovrebbe giocare il gallese Ramsey a supporto delle due punte Dybala e Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.