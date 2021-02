Milan-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

A San Siro terzo derby stagionale tra Milan e Inter, valido per la 23ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

MILAN-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Inter

• Data: domenica 21 febbraio 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Guarda Milan-Inter in diretta streaming su DAZN

San Siro alza il sipario per il terzo derby della stagione. Milan contro Inter, i cugini che comandano la Serie A si sfidano nella 23ª giornata di Serie A.

L'ultimo turno di campionato ha visto i nerazzurri sorpassare il Diavolo in vetta alla classifica, grazie alla vittoria ottenuta contro la Lazio e al contemporaneo passo falso del Milan sul campo dello Spezia.

Quello tra Milan ed Inter, come detto, è il terzo incrocio del 2020/2021: nel match d'andata di A disputato ad ottobre la spuntarono i rossoneri per 2-1, mentre in Coppa Italia - con lo stesso risultato - nei quarti di finale del torneo ad avere la meglio è stata la squadra di Conte trascinata dalla magistrale punizione di Eriksen a tempo scaduto.

Tutto su Milan-Inter: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO MILAN-INTER

Milan-Inter si gioca domenica 21 febbraio 2021 allo stadio San Siro di Milano: fischio d'inizio previsto alle ore 15:00.

Il derby tra Milan e Inter è un'esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di tre partite su dieci per ogni giornata di Serie A: diretta tv su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Milan-Inter sarà visibile in diretta streaming su DAZN: occorrerà accedere al sito, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, per poi potersi godere l'evento tramite il portale o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, sarà possibile collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra il Milan e l'Inter ve la racconteremo anche su Goal in diretta testuale: un ampio pregara vi condurrà all'annuncio delle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del derby di San Siro.

Milan in formazione quasi tipo: Donnarumma in porta; in difesa Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; in mediana Kessiè assieme a Tonali, visto che Bennacer si è di nuovo fermato in coppa; sulla trequarti il trio Saelemaekers-Calhanoglu-Leao a supporto di Ibrahimovic.

Nell'Inter nuova chance dal 1' per Eriksen: il danese agirà come mezzala in un centrocampo completato da Hakimi, Barella, Brozovic e Perisic. Per il resto Conte si affida ai 'fedelissimi': Handanovic protetto da Skriniar-De Vrij-Bastoni, attacco Lukaku-Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.