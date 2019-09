Milan-Fiorentina, la Curva Sud lascia San Siro prima del fischio finale

La Curva Sud rossonera ha lasciato San Siro prima del fischio finale di Milan-Fiorentina: squadra contestata per l'ennesimo risultato deludente.

Dopo due sconfitte consecutive ed una classifica che parla di soli sei punti, il perde anche contro la , innervosendo i tanti tifosi presenti a San Siro.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Primo, vero accenno di contestazione a San Siro dopo i pessimi primi 45 minuti dei rossoneri contro la Fiorentina. Squadra scollata, troppi errori individuali, poche idee. Di Leao gli unici spunti #MilanFiorentina @GoalItalia — Simone Gambino (@SimoneGambino) September 29, 2019

Già prima della partita, alla lettura delle formazioni, i tifosi del Diavolo hanno fischiato Marco Giampaolo e Ricardo Rodriguez. Poi, dopo un primo tempo giocato male, con poche idee e tanti errori individuali, i tifosi hanno manifestato il disappunto.

Fischi sonori da parte dello stadio di fede rossonera contro il Milan, alla fine del primo tempo. Squadra che è uscita dal campo a testa bassa, per poi rientrare e subire la contestazione del proprio pubblico.

La Curva Sud ha abbandonato lo stadio prima del fischio finale in segno di protesta per un'altra prestazione incolore culminata con un ko pesantissimo per la classifica e per il futuro di Marco Giampaolo sulla panchina. Da segnalare anche i fischi assordanti diretti a Suso al momento della sua sostituzione con Castillejo.