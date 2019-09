Milan, confronto Boban-Giampaolo: manca il gioco e l'inserimento dei nuovi

Secondo 'Tuttosport', Boban ha chiesto lumi su tre "casi" a Giampaolo: il bel gioco, l'inserimento dei nuovi arrivati e la situazione Paquetà.

Il si presenta al Derby con qualche problema da risolvere, ma quantomeno sereno dopo la vittoria raggiunta contro il . Nonostante questo, la dirigenza in settimana ha chiesto lumi a Marco Giampaolo: c'è qualche situazione che non è ancora chiara e andrà risolta al più presto.

Come riportato da 'Tuttosport', c'è stato un incontro nella giornata di mercoledì tra Giampaolo e Boban. I due hanno avuto una discussione serena, ma il dirigente croato ha cercato di capire i motivi di tre situazioni in particolare, che stanno a cuore alla società.

Il primo riguarda il gioco fatto vedere dal Milan fino ad ora. Il motivo per cui è stato chiamato Giampaolo sulla panchina del Diavolo è stato proprio per il bel gioco che ha sempre fatto vedere nelle altre squadre allenata. A tratti, la manovra rossonera è stata quasi soporifera e priva di spunti.

Il secondo punto, di cui vi abbiamo già parlato, riguarda i nuovi arrivi del calciomercato estivo, ancora tutti ai margini della rosa di Giampaolo. Ad oggi, hanno messo insieme circa 155 minuti frutto dei 20’ di Leao a Udine (poi confinato in panchina), Bennacer (90’ con il ) e i 45’ di Rebic domenica. Troppo poco, perché la dirigenza è convinta di aver messo giocatori di qualità a disposizione di Giampaolo.

Infine, ma non meno importante, c'è la situazione che riguarda Paquetà. Il brasiliano sta faticando a esprimersi nell’attuale sistema di gioco di Giampaolo e su Instagram ha fatto intuire qualcosa. Al tecnico rossonero viene chiesta una soluzione, prima di tutto tattica, per far rendere nel migliore dei modi uno dei giocatori più importanti di questo Milan.

Il Derby, per tutte e tre le ragioni, sarà già quasi uno spartiacque della stagione: vincendolo con il bel gioco, magari con l'inserimento di qualche nuovo acquisto, Giampaolo guadagnerebbe tantissimi punti e la fiducia di società e tifosi.