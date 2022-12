Messi e il PSG ancora insieme: c'è l'accordo per il rinnovo annuale del contratto

Il neo campione del mondo con l'Argentina ha raggiunto l'intesa con il club parigino: resterà in Francia un altro anno.

E' un momento magico per Lionel Messi: la conquista della Coppa del Mondo con l'Argentina, avvenuta con la vittoria in finale, con doppietta contro la Francia, in Qatar, ha portato "Leo" in una dimensione ultraterrena, pur sempre dal punto di vista calcistico.

I suoi sorrisi, però, potrebbero non essere finiti: la "Pulga" continuerà a giocare in Europa, nonostante le voci che lo volevano altrove, tra MLS e Sudamerica.

Come riportato da "Le Parisien" e confermato da GOAL, l'argentino avrebbe raggiunto un principio di accordo per il rinnovo del suo contratto con il PSG, originariamente in scadenza nel 2023.

Già negli scorsi giorni il proprietario del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, si era esposto ai microfoni di RMC ammettendo la possibilità di un prolungamento contrattuale del sette volte Pallone d'Oro.

"Ne parleremo dopo i Mondiali: credo che voglia restare".

E così sarà: Messi dovrebbe firmare nei prossimi giorni un accordo per il rinnovo di un anno, con scadenza nel giugno del 2024, come confermato da GOAL.

Arrivato nell'estate del 2021 dopo una vita trascorsa al Barcellona, e soprattutto dopo la Copa America vinta in Brasile con la Seleccion, la "Pulga" avrà un altro anno per portare anche il PSG alla conquista del trofeo più atteso. La Champions League.

Un'impresa che, dopo i Mondiali, non sembra così irrealizzabile per un giocatore che ha riscritto la storia del calcio, un milione di volte.