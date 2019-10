Messi, il difensore che lo marcò al debutto: "Niente di speciale"

David Garcia, ex difensore dell'Espanyol, che ha marcato Messi al suo debutto col Barcellona non si è detto impressionato dal giovane argentino.

L'ex difensore dell' David Garcia è stato il primo calciatore ad avere il compito di marcare Lionel Messi in occasione del suo debutto nel 2004, contro l'altra squadra di , giocando però solo gli ultimi 8 minuti. Non sono bastati quei pochi minuti per impressionare David Garcia e mostrare l'immenso talento di cui è dotato 'La Pulga' come ha rivelato in esclusiva a Goal.

"Messi non era niente di speciale, ed è stato come difendere qualsiasi altro giocatore. Non sapevo la qualità che aveva in serbo fosse così grande, ma alla fine per essere a quell'età in quella squadra, qualcosa di importante doveva avere sicuramente".

Quel giorno la pulce è entrata in campo con il numero 30 sulla schiena ed è stata la prima volta che i tifosi blaugrana hanno letto il nome di Messi su una maglietta del Barca. Quindici anni dopo quel ragazzino ha vinto cinque palloni d'oro ed è fra i pochissimi calciatori ad essere inserito nella contesa per essere il più grande giocatore della storia del calcio.

Il terzino dell'Espanyol sapeva dei grandi talenti che covava la Cantera del Barcellona e insieme allo staff dei catalani avevano seguito alcune partite dei giovani blaugrana, in cui avevano intravisto solo la punta di un gigantesco iceberg di talento mascherato da ragazzino timido con i capelli lunghi. Il fenomeno di Rosario è adesso il più grande incubo di tutti i più grandi difensori del mondo, compreso Skriniar che lo considera più difficile da marcare rispetto a Cristiano Ronaldo.