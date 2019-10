Inter, Skriniar non ha dubbi: "Messi mi ha impressionato più di Ronaldo"

Skriniar ieri sera ha incrociato i tacchetti con Gareth Bale, entrambi impegnati per tutti i 90 minuti di Slovacchia- , gara valevole per le qualificazioni ai campionati europei terminata col punteggio di 1-1.

Il difensore dell', pilastro anche della propria nazionale, nel dopo partita è stato interpellato da 'Sportmediaset' sul confronto tra la stella gallese del e i due 'mostri' che stanno dominando il calcio mondiale da oltre 10 anni, ovvero Leo Messi e Cristiano Ronaldo, anch'essi affrontati recentemente da Skriniar.

"Mi ha impressionato di più Messi. Ho avuto la fortuna di affrontarli tutti e tre in pochi giorni, ed è bello, è per questo che si gioca a calcio. Con Messi si capisce subito che lui veda tutto il gioco e gli spazi. Poi anche gli altri due sono grandissimi giocatori".

Il difensore nerazzurro si è detto poi fiducioso per il prosieguo della stagione, pur a dispetto delle due sconfitte ravvicinate contro e .

"Abbiamo perso la prima partita del campionato, ma abbiamo giocato bene. Loro hanno segnato, noi no. Dal primo giorno di ritiro lavoriamo per vincere. Vogliamo vincere. Dobbiamo continuare così. Conte ci ha cambiato la mentalità perché ha quella vincente. Non si deve mollare mai. E provarci sino alla fine. Io capitano che alza un trofeo? Mi piacerebbe, ma ora lavoro per fare bene per la mia squadra".