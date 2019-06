Mbappé meglio di Messi e Ronaldo: 100 goal in carriera a 20 anni

Quello segnato contro l'Andorra con la maglia della è stato il goal numero 100 in carriera per Kylian Mbappé.

Un traguardo impressionante se si considera che Mbappé l'ha raggiunto a soli 20 anni e in sole 180 partite giocate.

100 - Kylian Mbappé has scored his 100th goal in all competitions with club (87) + national team (13), in his 180th game played in his career. Centenary. #ANDFRA pic.twitter.com/emh6UdwfvI