Mazraoui osserverà il Ramadan: problema per l'Ajax in vista del Tottenham

Noussair Mazraoui ha confermato di aver iniziato a digiunare in osservanza della religione islamica: dovrebbero imitarlo Labyad e soprattutto Ziyech.

Il Ramadan è iniziato. E, come ogni anno, per i club di calcio rischia di essere un bel problema con il quale dover fare i conti. Specialmente se c'è chi, come l' e Noussair Mazraoui, mercoledì sera contro il si giocherà l'accesso alla finalissima di .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il polivalente marocchino, 21 anni, utilizzabile indifferentemente nella posizione di terzino destro o mezzala, ha annunciato ufficialmente al quotidiano olandese 'Het Parool' di voler rispettare la religione islamica osservando il Ramadan. Dunque, digiunando dalla mezzanotte tra ieri e oggi alla mezzanotte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno.

"Sì, digiunerò. Sono abituato a farlo. Le persone hanno opinioni diverse su tutto questo, ma è la mia scelta. E comunque durante il Ramadan mi sento pieno di energia, non sento la fatica mentre gioco. La partita col Tottenham si gioca alle 21, alle 21.15 posso andare verso la panchina a bere un sorso di qualcosa. Sempre se giocherò...".

Già, perché Mazraoui potrebbe cominciare dalla panchina proprio come nella gara d'andata del Tottenham Hotspur Stadium, finita 1-0 per l'Ajax grazie a una rete messa a segno da Donny Van de Beek: Veltman è ancora il favorito per scendere in campo dal 1'.

"Quello che ha detto l'allenatore è esatto: non abbiamo soltanto 11 giocatori, c'è bisogno dell'apporto di tutti. E questo lo si capisce meglio nella parte finale della stagione. Io ad esempio ho saltato alcune gare per squalifica e infortunio, è importante avere dei sostituti all'altezza".

Tornando al Ramadan, se Mazraoui è sicuro di osservare le regole della propria religione, resta l'incertezza riguardo a Zakaria Labyad e soprattutto al titolarissimo Hakim Ziyech. Entrambi, in ogni caso, dovrebbero imitare il compagno di squadra. Un bel guaio per l'Ajax.