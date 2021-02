Martinez Quarta in campo, scatta il bonus: 3 milioni al River

Scendendo in campo contro lo Spezia, Martinez Quarta è arrivato a quota 10 presenze in Serie A. Scatta un bonus, la Fiorentina deve versare 3 milioni.

Messo alle spalle un periodo di ambientamento non propriamente breve, Martinez Quarta sta vivendo un inizio di 2021 da grande protagonista. Se infatti tra ottobre e fine dicembre era riuscito a totalizzare appena due presenze in campionato, dallo scorso 6 gennaio al 19 febbraio è sceso sempre in campo, diventando tra l’altro uno dei perni della difesa della Fiorentina.

Scendendo in campo contro lo Spezia (tra l’altro è stato tra i migliori dei suoi), il difensore argentino ha raggiunto quota dieci gettoni in Serie A, il tutto per la gioia soprattutto del River Plate.

Secondo quanto riportato da ‘Olé’ infatti, alla decima presenza in Serie A è scattato un bonus da ben 3 milioni di euro che la Fiorentina dovrà adesso versare nelle casse dei ‘Millonarios’.

La Fiorentina, pur di fa suo Martinez Quarta, ha deciso di investire una somma importante. Al River infatti andranno circa 13 milioni di euro in due rate (una delle quali già pagata ad ottobre) più una serie di bonus legati alle prestazioni del giocatore. Il primo è appunto scattato alla decima presenza in campionato, un altro dovrebbe scattare alla ventesima.

Un conto salato per Rocco Commisso, ma il centrale argentino nelle ultime uscite ha ampiamente dimostrato che quelli investiti dalla Fiorentina sono stati soldi ben spesi.