Manchester United-Chelsea: dove vederla in tv e streaming

Comincia la Premier League in Inghilterra e comincia con il botto: il Manchester United ospita subito il Chelsea per il primo big match dell'anno.

e non arrivano dalla loro migliore stagione di Premier League, per usare un eufemismo. Il campionato 2019/2020 vorrà quindi essere quello del riscatto per entrambe le squadre: i Red Devils hanno confermato la fiducia ad Ole Gunnar Solskjær, mentre i Blues hanno richiamato a casa Frank Lampard.

Il primo match della stagione promette subito spettacolo: all'Old Trafford il Chelsea farà visita al Manchester United, i primi tre punti del campionato avranno un peso particolare.

Il calciomercato ha regalato al Chelsea soltanto un nuovo acquisto, ovvero Pulisic (comprato già svariati mesi fa per via del blocco sul mercato); il Manchester United ha dovuto fare invece i conti con la partenza tribolata di Lukaku verso l' , ma ha anche accolto l'arrivo da record del difensore Maguire dal .

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Manchester United-Chelsea: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

MANCHESTER UNITED-CHELSEA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Manchester United-Chelsea DATA 11 agosto 2019, ore 17.30 DOVE Stadio Old Trafford, Manchester ARBITRO Anthony Taylor TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO MANCHESTER UNITED-CHELSEA

La prima giornata di Premier League di Chelsea e Manchester United si giocherà domenica 11 agosto alle ore 17.30. Il teatro sarà lo stadio Old Trafford di Manchester.

Come tutta la Premier League, ovviamente anche questa sfida è un'esclusiva di Sky Sport. Per poter guardare la partita in televisione basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. La telecronaca sarà affidata alla coppia Zancan-Di Canio.

Per guardare la partita in basterà scaricare l'applicazione di SkyGo su tablet e smartphone, mentre su pc basterà collegarsi al sito della piattaforma.

Nel Manchester United troverà ancora posto il giovane James, apparso tra i più in forma nel pre-campionato. Pogba si prende il centrocampo, mentre uno tra Martial e Rashford giocherà da prima punta. In difesa subito Maguire.

Ancora fuori causa Kante, nel centrocampo di Lampard ci saranno Jorginho e Kovacic. L'unico nuovo vero acquisto dell'estare, Pulisic, partirà titolare sulla corsia sinistra.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; James, Lingard, Rashford; Martial.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Barkley, Pulisic: Giroud.