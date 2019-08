Manchester City-Tottenham: dove vederla in tv e streaming

Entrambe vincenti nella prima giornata di Premier League, Manchester City e Tottenham si affrontano a Etihad Stadium: ecco dove vedere il match in tv.

La seconda giornata di Premier League propone subito un match attesissimo, la sfida tra i due volte campioni del e il di Pochettino, reduce dalla sfortunata finale di e ormai stabilmente nel gotha del calcio inglese.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La squadra di Guardiola riparte ancora una volta coi favori del pronostico per vincere tutto, dopo aver già messo in bacheca il primo titolo della stagione, il Community Shield, portato a casa dopo aver battuto ai rigori il .

Sia il Manchester City che il Tottenham sono già in vetta alla classifica di Premier, avendo vinto le proprie gare di esordio rispettivamente per 5-0 contro il e per 3-1 sull' : perdere sabato pomeriggio significherebbe dunque trovarsi già ad inseguire dopo appena due giornate.

In questa pagina trovate tutto quello che c'è da sapere su Manchester City-Tottenham: dalle probabili formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Manchester City-Tottenham DATA 17 agosto 2019, 18.30 DOVE Etihad Stadium, Manchester ARBITRO Michael Oliver TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

Manchester City-Tottenham sarà disputata sabato 17 agosto alle ore 18.30, sul palcoscenico dell'Etihad Stadium di Manchester.

Come tutta la Premier League, il match tra Manchester City e Tottenham sarà trasmetto in diretta da Sky: appuntamento sul canale Sky Sport Football (203 del decoder satellitare), telecronaca affidata a Massimo Marianella.

Manchester City-Tottenham, oltre che in tv, sarà visibile anche in diretta per gli abbonati Sky: necessario avere installata l'app Sky Go ed ovviamente disporre di una connessione internet veloce.

Guardiola dovrebbe preferire Laporte ad Otamendi in difesa, con Zinchenko confermato terzino sinistro. Il nuovo acquisto Rodri è già padrone assoluto del centrocampo, supportato da De Bruyne e David Silva. In attacco, infortunato Sané, spazio a Mahrez dal 1' nel tridente completato dai caldissimi Sterling e Gabriel Jesus: panchina iniziale per Aguero. Recuperato Fernandinho, è convocato.

Nel Tottenham è probabile che Eriksen, tuttora in odor di cessione, parta ancora dalla panchina, col colpo di mercato Ndombele confermato titolare al pari dell'ex romanista Lamela. Coppia mediana Winks-Sissoko, ancora ai box l'infortunato Dele Alli. Attacco sulle spalle del bomber Kane, con Lucas Moura in appoggio da sinistra.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alberweireld, Sanchez, Rose; Winks, Sissoko; Ndombele, Lamela, Lucas Moura; Kane. All. Pochettino