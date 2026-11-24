Notizie sulla squadra

Per il Manchester City non risultano indisponibili né squalificati. Nella probabile formazione Maresca dovrebbe schierare Donnarumma in porta, con Guehi, Khusanov e O'Reilly in difesa e Cherki, Ndiaye e Foden alle spalle di Haaland.

Anche il Napoli non ha infortunati o squalificati segnalati. Il probabile undici di Allegri vede Contini tra i pali, con De Bruyne, McTominay e Højlund tra i principali riferimenti offensivi e Vergara dato tra i titolari, nonostante sia uscito anzitempo contro il Torino. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Anteprima della partita Manchester City vs Napoli

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Il Napoli di Massimiliano Allegri sbarca all'Etihad Stadium di Manchester per la sfida di Champions League contro il Manchester City di Enzo Maresca. Si gioca martedì 24 novembre, con due squadre che arrivano all'appuntamento tra più dubbi che certezze.

Il City attraversa un momento complicato in Premier League. Sabato è arrivato l'1-1 contro il Fulham, e Maresca ha protestato per il gol di Erling Haaland annullato dopo il controllo VAR. Il pareggio lascia la squadra senza vittorie in quattro gare di campionato.

Il problema più evidente è la difesa: i Citizens non tengono la porta inviolata da nove partite consecutive in tutte le competizioni. In Europa, però, l'ultima uscita è stata positiva, con il 3-2 colto a Lipsia.

Il Napoli ha ritrovato il successo sabato sera, battendo 1-0 il Torino con una rete di Scott McTominay. Il risultato ha interrotto una serie negativa iniziata con il pareggio contro la Lazio e la sconfitta con la Juventus.

Allegri invita alla prudenza. Ha spiegato che il cammino europeo dei suoi si deciderà soprattutto nelle ultime tre giornate della fase campionato, ma ha ribadito che a Manchester andrà a caccia di un risultato. Resta da monitorare la situazione di Antonio Vergara, uscito anzitempo contro il Torino.

Di seguito trovate tutte le informazioni su canali TV, diretta streaming e formazioni.

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