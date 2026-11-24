Primo tempo attentissimo del Napoli, che concede molto poco alla formazione di Maresca. Milinkovic-Savic dice quasi subito di no a un destro dalla distanza di Anderson, ma l'occasione d'oro capita proprio ai partenopei: Beukema incorna verso la porta sugli sviluppi di un angolo, trovando un gran riflesso di Donnarumma.
Il Napoli continua a rischiare pochissimo anche nel secondo tempo. E alla fine segna per primo: bella imbucata di Gilmour per Hojlund, che elude la marcatura di Guehi e con un sinistro incrociato buca la mano di un Donnarumma questa volta non irreprensibile.
Il vantaggio dura però solamente 12 minuti: Doku, che in precedenza aveva messo Anderson davanti alla porta con successiva respinta di Milinkovic-Savic, sugli sviluppi di un corner mette in mezzo per l'accorrente Bouaddi, che col sinistro non offre possibilità di replica all'ex portiere del Torino.
A riportare avanti il Napoli a meno di un quarto d'ora dalla fine è Lang: l'olandese si fa trovare al posto giusto nel momento giusto al culmine di una perfetta ripartenza Politano-Spinazzola, scaricando in rete al volo la pennellata di quest'ultimo.
Il Manchester City non demorde e si getta in avanti a caccia del secondo pareggio: Gvardiol colpisce la base del palo, Milinkovic-Savic vince di nuovo il duello con Anderson. Alla fine è Cherki, dopo un ottimo spunto personale in area, a incrociare con il destro da posizione defilata alle spalle di un non perfetto Milinkovic la palla del definitivo 2-2.
Argomenti correlati
PAGELLE MANCHESTER CITY-NAPOLI
Gran prestazione di Gilmour nel Napoli, imbucata per lo 0-1 di Hojlund compresa. Il danese stavolta sfrutta l'occasione in una sorta di derby (è un ex United), Lang si sacrifica da esterno a tutta fascia e lascia di nuovo il segno sotto porta. Funziona la coppia Beukema-Rrahmani nonostante i due goal subiti, così come la catena di destra Spinazzola-Politano. Milinkovic-Savic dice di no più volte ad Anderson, ma non è perfetto sul 2-2 di Cherki.
Manchester City sottotono in diversi suoi elementi: in primis Haaland, completamente tenuto a bada dai centrali di Allegri. Male anche Fernandez, Bouaddi conferma invece di avere presente e futuro con un gran goal. Ma gli uomini copertina di Maresca, e i due che evitano la sconfitta, sono i folletti Doku e Cherki. Donnarumma a due facce: paratona su Beukema, incertezza su Hojlund.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma 6; Matheus Nunes 5.5, Guehi 5.5, Gvardiol 6, O'Reilly 5.5; Anderson 6.5, Bouaddi 7; Cherki 7, Fernandez 5.5 (63' Ndiaye 5.5), Allan 5.5 (55' Doku 7); Haaland 5. All. Maresca
NAPOLI (4-5-1): Milinkovic-Savic 6; Spinazzola 6.5, Beukema 6.5, Rrahmani 6.5, Olivera 6; Politano 6.5, De Bruyne 6 (75' Anguissa sv), Gilmour 7, McTominay 6, Lang 7; Hojlund 7 (75' Giovane sv). All. Allegri
TABELLINO MANCHESTER CITY-NAPOLI
MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-2
Marcatori: 55' Hojlund (N), 67' Bouaddi (M), 76' Lang (N), 86' Cherki (M)
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Guehi, Gvardiol, O'Reilly; Anderson, Bouaddi; Cherki, Fernandez (63' Ndiaye), Allan (55' Doku); Haaland. All. Maresca
NAPOLI (4-5-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, De Bruyne (75' Anguissa), Gilmour, McTominay, Lang; Hojlund (75' Giovane). All. Allegri
Arbitro: Kovacs, Donnarumma
Ammoniti: Guehi
Espulsi: nessuno
Deposita €200, ricevi €50 in azioni Anthropic.
Anthropic è quotata in Borsa possiedine una parte anche tu.
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 200 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.