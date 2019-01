Manchester City-Burton Albion: diretta streaming gratis

Manchester City e Burton Albion si sfidano nella semifinale di andata di Carabao Cup: il match sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Dopo aver riaperto la Premier League con la vittoria sul Liverpool, il Manchester City di Guardiola va a caccia del primo traguardo stagionale: i Citizens scendono in campo nella semifinale di andata della Carabao Cup.

Guarda Manchester City-Burton Albion in diretta streaming gratis su DAZN

Di fronte il Burton Albion, squadra di terza divisione inglese e vera rivelazione della competizione: la vincente di questa doppia sfida affronterà la vincente di Tottenham-Chelsea nella finalissima.

MANCHESTER CITY-BURTON ALBION DIRETTA STREAMING

La partita tra Manchester City e Burton Albion sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento sarà poi disponibile per la visione integrale on demand, per cui tutti i tifosi potranno rivedere la gara anche in un secondo momento.

MANCHESTER CITY-BURTON ALBION DATA E ORARIO

Manchester City-Burton Albion si giocherà mercoledì 9 gennaio 2019 alle ore 20.45 italiane all'Etihad Stadium di Manchester.