Maguire capitano del Manchester United? Dimentica il lancio della moneta

Per la prima volta capitano dello United, Maguire ha scordato di presenziare al lancio della monetina.

Una vittoria esterna, arrivata dopo sette mesi, non spazza certo via i problemi del . Anzi, per i tifosi dei Red Devils, nonchè i suoi ex giocatori simbolo (tra cui Scholes), le cose continuano ad andare malissimo. Grandi difficoltà per la squadra di Solskjaer, grandi difficoltà per Harry Maguire.

Last time I did this you did the coin toss in the centre circle 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ It’s been a long time. #LetMeOff 😂 #MUFC https://t.co/dvhPIoktMm — Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 24, 2019

C'è confusione al Manchester United in questi mesi, con la zona retrocessione vicina e una situazione che Solskjaer sembra essere lontanissimo da risolvere. Tra il ridere e il piangere, i fans del glorioso club inglese hanno visto quanto accaduto a Maguire prima della gara di come simbolo di quanto confusi siano gli elementi in squadra.

Tra questi Maguire, difensore più costoso della storia del calcio non proprio insuperabile in questi primi mesi di gare ufficiali. Capitano per la gara contro il Partizan, l'ex è stato colto impreparato al momento del canonico scambio di saluti e lancio della moneta per scegliere verso qualche parte attaccare.

Dopo i saluti con il capitano del Partizan, Stojkovic, Maguire si è recato verso la sua posizione dimenticando il lancio della moneta: l'arbitro Estrada Fernandez, stupito, ha richiamato a gran voce il difensore del Manchester United due volte, ricordandogli il dovere da capitano.

Al termine della gara, felice dopo il successo ottenuto contro il Partizan, Maguire è tornato sull'episodio scherzandoci su:

"L'ultima volta che ho indossato la fascia il sorteggio si effettuava a centrocampo. E' passato molto tempo...".

Difficilmente la prossima volta dimenticherà un tale gesto di routine: l'emozione della prima volta come capitano del Manchester United ha giocato a Maguire un simpatico scherzo.