Madagascar-Tunisia: dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla partita Madagascar-Tunisia, quarto di finale della Coppa d'Africa 2019: formazioni e dove vederla in tv e streaming.

La Coppa d'Africa 2019 è arrivata ai quarti di finale e le sorprese non sono mancate. Tra queste rientra certamente il Madagascar, che sfida la per un posto in semifinale.

La nazionale di Dupuis, alla prima storica partecipazione alla competizione, ha vinto il proprio girone davanti a e Guinea, poi agli ottavi di finale ha eliminato la Repubblica Democratica del Congo ai rigori.

Ora il sogno sarà testato dalla Tunisia, una delle principali realtà del calcio africano. Fino a qui però la squadra non ha mai vinto una partita nei 90 minuti: tre pareggi su tre nel girone, più la vittoria ai rigori contro il negli ottavi di finale.

La vincente della sfida affronterà il in semifinale, che ha battuto il Benin nel quarto di finale giocato ieri.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Madagascar-Tunisia : notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

MADAGASCAR-TUNISIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Madagascar-Tunisia DATA 11 luglio 2019, ore 21.00 (italiane) DOVE Al-Salam Stadium, Il Cairo ( ) ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MADAGASCAR-TUNISIA

Madagascar-Tunisia, quarto di finale della Coppa d'Africa 2019, è in programma per giovedì 11 luglio alle ore 21.00 italiane. La gara si giocherà nello stadio Al-Salam a Il Cairo, nella capitale dell'Egitto. In caso di parità al 90', si giocheranno i supplementari. Dovesse persistere la parità, calci di rigore.

La sfida tra Madagascar e Tunisia sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, come per tutte le altre partite della Coppa d'Africa 2019. Il quarto di finale si potrà seguire quindi su smart , oppure collegando la tv a un decoder Sky Q, a una PlayStation 4 o Xbox, oppure attraverso strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Gli abbonati a DAZN potranno seguire Madagascar-Tunisia collegandosi al sito della piattaforma, oppure attraverso la app dedicata, anche su pc, smartphone e tablet. Il quarto di finale di Coppa d'Africa sarà quindi visibile ovunque e su qualsiasi device.

MADAGASCAR (4-3-3): Adrien; Métanire, Mombris, Razakanantenaina, Fontaine; Ilaimaharitra, Abel, Amada; Nomenjanahary, Andriatsima, Andria.

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaalali, Skhiri, Sassi; Sliti, Khazri, Badri.