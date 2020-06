Lutto in casa Napoli: è morta la sorella di Gattuso

Gennaro Gattuso piange la scomparsa della sorella Francesca: da tempo era ricoverata a causa di un malore accusato a febbraio.

Terribile lutto per Gennaro Gattuso: è venuta a mancare, a soli 37 anni, la sorella Francesca.

Da tempo lottava contro una malattia che l'aveva colpita ai primi di febbraio, quando accusò un malore e venne ricoverata d'urgenza all'ospedale di Varese in terapia intensiva.

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

Il fratello, quella sera del 3 febbraio, non si presentò in conferenza stampa a Genova proprio dopo aver saputo delle gravi condizioni della sorella e partì immediatamente alla volta della Lombardia per sincerarsi del suo stato di salute.

'Ringhio' ha appreso la notizia mentre si trovava al centro d'allenamento di Castel Volturno. Francesca Gattuso viveva a Gallarate, città di residenza anche dello stesso allenatore che lì ha un'attività commerciale.