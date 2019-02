Lukaku snobba Mourinho: "Ora è diverso, tutti sorridono"

Romelu Lukaku si gode la rinascita del Manchester United dopo l'addio di José Mourinho: "C'è un clima più positivo, riecco la mentalità vincente".

Se il Manchester United è rinato, gran parte del merito spetta ad Ole Gunnar Solskjaer, arrivato sulla panchina al posto di José Mourinho: sotto la sua guida, i 'Red Devils' hanno vinto nove partite e pareggiata soltanto una, rilanciandosi alla grande in Premier League.

Il quarto posto valido per l'accesso alla prossima Champions dista appena due lunghezze: si profila un'agguerrita battaglia col Chelsea, oltre all'Arsenal, quest'ultimo reduce però dalla sconfitta maturata contro il Manchester City.

Solskjaer ha cambiato il volto della squadra, riconsegnando quell'entusiasmo perduto con al timone lo 'Special One', il cui rapporto con alcuni giocatori (Pogba su tutti) era arrivato ai minimi termini.

Intervistato da 'Canal +', il bomber Romelu Lukaku ha elogiato il lavoro fatto dal norvegese, lanciando una stoccata nemmeno tanto velata nei confronti del suo ex allenatore.

"È diverso, c'è un clima più positivo rispetto a prima. La gente sorride, quando scendiamo in campo ci divertiamo. Tutto sta andando nel migliore dei modi e dobbiamo continuare così. La differenza si vede negli allenamenti, durante le partitelle sei contro sei od otto contro otto: i giocatori vogliono dimostrare il loro valore al tecnico, mettendosi in discussione. Ciò che conta di più è lo spirito di gruppo".

Che per Mourinho non si tratti di un periodo felice, lo si è capito anche dalla condanna detentiva di un anno (che comunque non sconterà in carcere non avendo precedenti penali) per frode fiscale commessa in Spagna.