Frode fiscale in Spagna: Mourinho patteggia la pena detentiva per un anno

L’ex tecnico di Inter, Real Madrid e Manchester United, José Mourinho, ha patteggiato una pena detentiva di un anno per frode fiscale in Spagna.

José Mourinho ha patteggiato una pena detentiva di un anno in Spagna per frode fiscale, che comunque non sconterà in carcere visto che non ha precedenti penali e che comunque la pena è inferiore ai due anni, oltre che il pagamento di una multa da circa due milioni di euro, al fine di porre termine alle procedure penali.

Secondo quanto riportato da AS, la Procura di Madrid, ha contestato al tecnico portoghese due reati contro la Hacienda Publica, legati ad un contratto firmato nel 2004 attraverso il quale veniva simulato lo sfruttamento dei suoi diritti d’immagine ad una società, la Koper Service SA, situata nelle Isole Vergini Britanniche.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, ha quindi accusato Mourinho di aver frodato imposte sul reddito personale per 3,3 milioni di euro, 1,6 milioni dei quali nel 2011 e quasi 1,7 milioni nel 2012, periodo in cui era allenatore del Real Madrid.

Avendo firmato il 31 marzo del 2010 un contratto che lo legava al Real Madrid e avendo trasferito la sua residenza nella capitale spagnola, Mourinho ha acquisito lo status di residente fiscale in Spagna e nelle sue dichiarazioni fiscali del 2011 e 2012 non ha appunto inserito le entrate derivanti ai suoi diritti d’immagine.

Oltre alla multa di due milioni di euro, lo Special One dovrà anche versare l’importo di 3,3 milioni, parte dei quali sarebbero già stati pagati. Inoltre, la sentenza di un anno di reclusione, verrà commutata in un’ulteiore multa che si aggira sui 182mila euro.