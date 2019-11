Lotta al razzismo, il calcio si fermerà per un minuto in Olanda

Nel prossimo week-end, i giocatori delle squadre di Eredivisie ed Eerste Divisie, si fermeranno per 1’. E’ un’iniziativa contro il razzismo.

Anche il calcio olandese negli ultimi tempi si è ritrovato costretto a fare i conti con il razzismo. L’ultimo grave episodio è accaduto pochi giorni fa nel corso di una partita di Eerste Divisie quando il giocatore dell’Excelsior, Ahmad Mendes Moreira, è stato vittima di pesanti attacchi sul campo del Den Bosch.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Già durante -Estonia, Wijnaldum e De Jong hanno mandato un chiaro messaggio contro il razzismo esultando mostrando i loro avambracci, a ricordare come non devono esistere differenze e discriminazioni legate al colore della pelle, ma il calcio olandese ha deciso di andare oltre.

Come riportato da Algemeen Dagblad, nelle sfide di Eredivisie e Eerste Divisie in programma nel prossimo fine settimana, tutti i giocatori delle squadre resteranno fermi nel primo minuto di gioco, il tutto mentre sugli schermi dei vari impianti apparirà la scritta ‘Razzismo? E allora noi non giochiamo’.

Un gesto importante per lanciare un segnale importante che verrà accompagnato anche da altre azioni come quella dell’Excelsior che ha chiesto ai suoi fan di sollevare, al 18’ di gioco, dei cartellini rossi con su impresso 'Dai un cartellino rosso al razzismo'.