Los Angeles Galaxy eliminato nel derby di MLS: fine dei giochi per Ibrahimovic

Il Los Angeles FC ha avuto la meglio sui 'cugini' del Galaxy: 5-3 in semifinale di Western Conference in MLS. Un goal per Ibrahimovic.

Si arrestano in semifinale di Western Conference i sogni di gloria del Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic, sconfitto per 5-3 dai rivali cittadini del trascinati da un super Carlos Vela, autore di una doppietta nel primo tempo.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il gigante svedese nulla ha potuto di fronte alla maggiore qualità avversaria: ha cercato di limitare i danni guidando una parziale rimonta con l'assist per Pavon e la rete del momentaneo 2-2, prima che Diego Rossi e soprattutto Diomandé (due goal per lui) salissero in cattedra per chiudere i conti. A nulla è valso il sigillo di Feltscher.

Per Ibrahimovic il modo peggiore di congedarsi dalla , se addio sarà: a dicembre scadrà il suo contratto con i Galaxy e le sirene italiane sembrano farsi sempre più insistenti, con il in prima fila dopo le dichiarazioni d'apertura di Ancelotti e De Laurentiis.

L'ex e ha perso la sfida con Carlos Vela, con il quale tempo fa nacque una polemica fatta di provocazioni al veleno di 'Ibra': il messicano è giunto a quota 36 reti tra regular season e playoff ed ora è il candidato principale per aggiudicarsi il premio di MVP della stagione.

Ibrahimovic con un pugno di mosche in mano e tanta frustrazione per non essere riuscito a guidare i suoi compagni verso un trionfo che in pochi avrebbero pronosticato ai nastri di partenza del campionato a stelle e strisce.