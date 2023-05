Lookman ancora ai box: nemmeno convocato per Atalanta-Spezia

Ademola Lookman non sarà tra i protagonisti di Atalanta-Spezia: l’attaccante non ha ancora recuperato dal problema muscolare.

L’Atalanta deve rinunciare ancor ad Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano non sarà infatti tra i protagonisti della sfida che vedrà gli orobici impegnati mercoledì sera contro lo Spezia.

Il suo nome non figura tra quelli dei convocati di Gasperini e questo vuol dire che salterà la sua quarta partita consecutiva.

Lookman è infatti fermo dallo scorso 8 aprile, da quando cioè ha giocato 52’ della sfida interna persa contro il Bologna. Da allora non è stato disponibile per le gare contro Fiorentina, Roma e Torino, poiché bloccato da un problema al bicipite femorale.

La volontà dell’Atalanta è evidentemente anche quella di non accelerare i tempi in un momento così importante della stagione e quindi c’è la possibilità che si cerchi di recuperarlo per la successiva sfida (in programma sempre a Bergamo) con la Juventus che si disputerà il prossimo 7 maggio.