Locatelli positivo al Covid-19: è già in isolamento

Arriva un'altra brutta notizia per la Juventus dopo l'eliminazione negli ottavi di finale di Champions League per mano del Villarreal, dopo lo 0-3 subito in casa, all'Allianz Stadium, ieri sera contro il 'Submarino Amarillo' di Unai Emery.

Nella giornata di oggi, il centrocampista dei bianconeri e della Nazionale Italiana, Manuel Locatelli, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciare la notizia è lo stesso club piemontese attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale.

"Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento".

Locatelli è a fortissimo rischio per la sfida tra l'Italia e la Macedonia del Nord, semifinale dei playoff Mondiali verso Qatar 2022 in programma giovedì 24 marzo, tra una settimana, allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo. Un appuntamento cruciale per gli 'Azzurri', che non vogliono fallire l'appuntamento con la qualificazione alla Coppa del Mondo per la seconda edizione di fila dopo il tonfo contro la Svezia del novembre 2017.