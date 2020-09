Locatelli, debutto da sogno con l'Italia: classe e calma da veterano

Manuel Locatelli ha oggi compiuto un passo importante nella sua carriera. Il primo gettone in Nazionale maggiore, dopo che da tempo gioca già per l'Under 21, di cui è tra l'altro capitano.

Roberto Mancini è stato convinto dalle sue prestazioni con la maglia del in questa stagione, soprattutto nella seconda parte. Lo ha chiamato tra i convocati e lo ha fatto debuttare contro l' senza alcun timore.

Il risultato? Una prestazione maiuscola, senza alcuna sbavatura. Schierato da interno sinistro di centrocampo, di fatto ha quasi ricoperto il ruolo di doppio playmaker al fianco di Jorginho.

Ha gestito tutti i palloni che ha avuto tra i piedi con grande classe, con grande tecnica come suo solito fare. Ma ha anche espresso un'esperienza che si addice ai veterani, non ai debuttanti.

Al termine della partita, vinta contro l'Olanda per uno a zero con goal di Barella, Locatelli ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Penso sia il momento più bello della mia carriera, è un sogno che si realizza. Adesso c'è da cavalcare questo trend, per togliermi anche soddisfazioni. Ringrazio la mia ragazza e la mia famiglia, che mi sono stati vicini anche nei momenti meno felici. Giocare al fianco di Jorginho per me è stato più semplice. Anche grazie a Bonucci e Chiellini, che mi hanno aiutato molto a parole. Questa per me è una rinascita, dopo il momento di calo che ho passato a seguito del mio debutto in ".