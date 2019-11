Liverpool, Mané ironico su Guardiola: "Se ci sarà un rigore, continuerò a buttarmi"

Guardiola aveva definito l'attaccante del Liverpool un 'tuffatore' e Mané ha risposto per le rime al tecnico del City: "Questo è il calcio".

Domenica ad 'Anfield' si giocherà lo scontro fra titani in Premier League con il primo in classifica che accoglierà il , prima inseguitrice della compagine guidata da Klopp. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco ci aveva pensato Guardiola descrivendo Mané come un 'tuffatore'.

L'attaccante senegalese dei 'Reds' non ha lasciato cadere nel vuoto la provocazione del tecnico catalano e, dopo la vittoria contro il che ha sancito il raggiungimento della prima posizione nel gruppo E della , Mané ha risposto a Guardiola ai microfoni della zona mista.

“Se ci sarà un rigore, continuerò a buttarmi! Se cadere porta un rigore a mio favore, farò in modo succeda! Perché no? Klopp ha detto una cosa giusta, io non mi tuffo. Contro l’ ci sono stati contatti in area. L’arbitro mi ha dato un cartellino quando ha pensato che il rigore non ci fosse… Se il rigore c’è, me lo danno, se non c’è, non me lo danno. Non ho nessun problema, questo è il calcio. Non cambierò mai il mio modo di giocare”.

La partita di domenica non aveva certo bisogno di ulteriori stimoli per infiammare gli animi dei giocatori e dei tifosi, ma questo scambio di battute a distanza fra il senegalese del Liverpool ed il tecnico dei 'Citizens' saranno sicuramente fonte di motivazioni aggiuntive. Sadio Mané si presenterà alla sfida con 6 goal e 2 assist a suo carico in Premier League ed in testa avrà ben chiaro l'obiettivo: battere il City e scappare in una fuga che prenderebbe dimensioni importanti per il Liverpool.