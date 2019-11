Liverpool in ansia: Salah si ferma con l'Egitto

Mohamed Salah non giocherà le prossime due sfide dell'Egitto contro Kenya e Comore per un infortunio: Liverpool in ansia.

Neanche il tempo di godersi il +9 sul Manchester City in classifica dopo il 3-1 di domenica. Il deve già registrare un infortunio, e non uno qualunque: quello di Mohamed Salah.

Il numero 11 dei 'Reds' ha raggiunto ieri il ritiro dell' per disputare le gare contro e Comore, valide per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, ma già oggi ha dovuto fermarsi per un problema.

Lo staff medico, dopo i test, ha deciso che il giocatore non è in grado di affrontare le due partite. Si dovrebbe trattare di un infortunio alla caviglia che ha già dovuto fermare Salah alcune settimane fa, facendogli saltare sfida contro il .

Rimane da capire se l'ex e tornerà ora in per recuperare dal problema con i 'Reds' o se rimarrà comunque in Egitto. A rischio la sua presenza nel match contro il del 23 novembre, così come quella contro il in .