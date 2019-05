Liverpool-Barcellona, le formazioni ufficiali: Klopp sceglie Shaqiri, blaugrana con Vidal

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Barcellona: Klopp sceglie Shaqiri e Origi in avanti con Mané. Valverde conferma lo stesso undici dell'andata.

Queste le formazioni ufficiali di - :

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Shaqiri, Origi, Mané.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.

Klopp non ha a disposizione Salah e Firmino, che non vanno nemmeno in panchina. Al loro posto giocano titolari Shaqiri e Origi, preferiti a Sturridge, insieme a Mané. A centrocampo Henderson è preferito a Wijnaldum, in difesa rientra Alexander-Arnold al posto di Gomez, titolare al Camp Nou. Out per infortunio anche Keita.

A differenza del collega che ne cambia cinque, Valverde ripropone lo stesso undici dell'andata. Sergi Roberto è ancora preferito a Semedo come terzino destro, così come Arturo Vidal prevale sul quasi omonimo Arthur. Nel tridente ci sono gli ex Suarez e Coutinho. Non c'è Dembelé, nemmeno in panchina, al pari di Boateng.